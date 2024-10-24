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Житель Октябрьского едва не погиб в салоне загоревшейся на ходу иномарки

В Башкирии мужчина чуть не сгорел заживо в Ford Mondeo.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 24 октября, в башкирском городе Октябрьский едва не погиб водитель иномарки. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Ford Mondeo неожиданно вспыхнул прямо на ходу, и пламя быстро распространялось. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали горение в течение семи минут.

36-летнему владельцу «Форда» оказали на месте помощь, он отказался от госпитализации.

— Регулярно проверяйте электрические системы автомобиля. Следите за состоянием топливной системы. Монтаж элементов освещения доверьте профессионалам. Воздержитесь от курения в автомобиле. В машине обязательно должен быть огнетушитель. Регулярно проводите обслуживание автомобиля, — напомнили в экстренной службе.

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