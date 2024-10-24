На Южном Урале задержали подозреваемого в убийстве таксистки

— В ходе проведённых мероприятий полицейские установили личности двоих молодых людей, информация о розыске которых была передана в соседние территориальные органы внутренних дел, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — В настоящее время причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим работают сотрудники СК России по Челябинской области.