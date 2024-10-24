На Южном Урале задержали подозреваемого в убийстве таксистки

— В ходе проведённых мероприятий полицейские установили личности двоих молодых людей, информация о розыске которых была передана в соседние территориальные органы внутренних дел, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — В настоящее время причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим работают сотрудники СК России по Челябинской области.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение по статье об убийстве. После чего в суд направят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
— По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошёл конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее чётырех колото-резаных ранений в область грудной клетки.
Ориентировка на подозреваемых разошлась по соцсетям.
Напомним, тело 40-летней таксистки с ножевыми ранениями нашли в машине накануе вечером на улице Ватутина в Коркино. В соцсетях распространилась ориентировка с фото подозреваемых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).