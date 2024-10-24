Замдиректора московского метро арестован за взятку в виде автомобиля

Подрядчики выполнили работы на 1 млрд. руб., а остальную сумму похитили. Их также задержали. За то, чтобы закрыть глаза на недоделки и хищения, Дощатов, по версии главного следственного управления СКР, получил откат в виде автомобиля Toyota RAV4.