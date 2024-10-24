Подрядчики выполнили работы на 1 млрд. руб., а остальную сумму похитили. Их также задержали. За то, чтобы закрыть глаза на недоделки и хищения, Дощатов, по версии главного следственного управления СКР, получил откат в виде автомобиля Toyota RAV4.
Замдиректора московского метро арестован за взятку в виде автомобиля
Как стало известно «Ъ», первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов арестован до 22 декабря Басманным райсудом Москвы. По версии следствия, Дмитрий Дощатов заключил контракт на общую сумму 3 млрд руб. на работы в метрополитене.