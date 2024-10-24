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Двух человек госпитализировали после стрельбы у цыганского дома в Челябинской области

Двух человек госпитализировали с огнестрелом после стрельбы у цыганского дома в Коркине Челябинской области, где местные устроили стихийный сход из-за убийства женщины-таксиста. Люди бьют камнями окна и переворачивают машины.

Источник: РИА "Новости"

На месте работают силовики.

Как сообщает Ural Mash, одному из пострадавших пуля попала в шею, второму в бедро. На улицах сотни людей, горят авто.

Причиной схода стало убийство 40-летней Елены Сарафановой. Её тело с ножевыми ранениями обнаружили вчера в Коркино. У женщины осталось двое детей. Следом в соцсетях появилась якобы ориентировка на двух цыган — 17- и 19-летнего. Они живут в доме, где сегодня и собрались коркинцы.

В итоге приехали ОМОН и СОБР — сотрудники оцепили дом, попали внутрь. Примерно три часа назад в местном УМВД сообщили о задержании при содействии с ФСБ 17-летнего парня, подозреваемого в убийстве женщины-таксиста.