Двух человек госпитализировали после стрельбы у цыганского дома в Челябинской области

Причиной схода стало убийство 40-летней Елены Сарафановой. Её тело с ножевыми ранениями обнаружили вчера в Коркино. У женщины осталось двое детей. Следом в соцсетях появилась якобы ориентировка на двух цыган — 17- и 19-летнего. Они живут в доме, где сегодня и собрались коркинцы.