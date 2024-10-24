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Росгвардеец погиб при нападении на колонну силовиков в Чечне

Один сотрудник Росгвардии погиб при обстреле колонны, другой получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь. Нападавшие скрылись, их разыскивают.

Источник: РИА "Новости"

В пригороде Грозного неизвестные напали на колонну Росгвардии, один сотрудник погиб, еще один получил ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь. Нападавших разыскивают, добавили в силовом ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал Baza, на росгвардейцев напали около полудня в станице Петропавловской Грозненского района Чечни. На кадрах, которые показал канал, видны множественные отверстия от пуль на корпусе военного грузовика.

РБК обратился за комментарием в Росгвардию Северо-Кавказского округа, а также в пресс-службу МВД региона.