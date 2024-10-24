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МВД и Росгвардия работают на месте волнений в Коркино Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об инцидентах в Коркинском муниципальном округе после убийства женщины, сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник: © РИА Новости

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе. По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии», — говорится в сообщении.

Ранее управление СК по региону сообщило, что вечером 23 октября в автомобиле, находящемся вблизи дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.