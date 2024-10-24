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Полиция Антальи начала расследование атаки на россиян рядом с отелем

Полицейские в Анталье расследуют нападение на россиян в отеле, сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство.

Источник: Reuters

Конфликт в гостинице города Гёчек произошел 22 октября. Неизвестные начали драку с российскими туристами, отметили в посольстве.

«Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в контакте с потерпевшими и турецкой стороной.

По информации Shot, группа граждан Турции напала на компанию россиян у отеля Rixos Premium Göcek. Мужчины бросили бутылку в супругу одного из туристов. Одного из пострадавших в драке россиян направили в больницу с переломом руки, отмечает телеграм-канал.