Полиция Антальи начала расследование атаки на россиян рядом с отелем

Конфликт в гостинице города Гёчек произошел 22 октября. Неизвестные начали драку с российскими туристами, отметили в посольстве.
«Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении диппредставительства.
В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в контакте с потерпевшими и турецкой стороной.
По информации Shot, группа граждан Турции напала на компанию россиян у отеля Rixos Premium Göcek. Мужчины бросили бутылку в супругу одного из туристов. Одного из пострадавших в драке россиян направили в больницу с переломом руки, отмечает телеграм-канал.