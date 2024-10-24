Власти окажут помощь семье погибшей в Коркино женщины-водителя

В Коркино на улице Ватутина было обнаружено тело 40-летней местной жительницы, которая зарабатывала частным извозом. Она погибла от ножевых ранений. Полиция подозревает двоих молодых людей, причастность одного разыскиваемого пока не подтверждена, сообщили в ГУ МВД России по региону. С другим работают сотрудники следственного комитета.