Власти окажут помощь семье погибшей в Коркино женщины-водителя

В Коркино на улице Ватутина было обнаружено тело 40-летней местной жительницы, которая зарабатывала частным извозом. Она погибла от ножевых ранений. Полиция подозревает двоих молодых людей, причастность одного разыскиваемого пока не подтверждена, сообщили в ГУ МВД России по региону. С другим работают сотрудники следственного комитета.
Сегодня вечером в Коркино начались массовые волнения: местные жители собрались у дома, где проживают цыганские семьи. Здесь проживал один из подозреваемых. На месте работают правоохранительные органы и подразделения сил специального назначения Росгвардии.
У погибшей остались двое детей. По поручению губернатора Челябинской области, ее семье будет оказана материальная поддержка. Заместители главы региона выехали в Коркино.