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Власти окажут помощь семье погибшей в Коркино женщины-водителя

Как сообщал «МК-Челябинск», резонансное преступление было совершено вечером 23 октября.

Источник: РИА "Новости"

В Коркино на улице Ватутина было обнаружено тело 40-летней местной жительницы, которая зарабатывала частным извозом. Она погибла от ножевых ранений. Полиция подозревает двоих молодых людей, причастность одного разыскиваемого пока не подтверждена, сообщили в ГУ МВД России по региону. С другим работают сотрудники следственного комитета.

Сегодня вечером в Коркино начались массовые волнения: местные жители собрались у дома, где проживают цыганские семьи. Здесь проживал один из подозреваемых. На месте работают правоохранительные органы и подразделения сил специального назначения Росгвардии.

У погибшей остались двое детей. По поручению губернатора Челябинской области, ее семье будет оказана материальная поддержка. Заместители главы региона выехали в Коркино.

СК
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