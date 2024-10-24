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В СК высказались о расследовании убийства женщины-таксиста в Коркино

Следственный комитет России поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту убийства жительницы региона. «Злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний житель региона, который в ходе конфликта с женщиной причинил ей ножевые ранения, повлекшие смерть», — высказались в пресс-службе.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.

Женщину-таксиста без признаков жизни обнаружили накануне в частном секторе на улице Ватутина.

СК
расследование