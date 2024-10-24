В СК высказались о расследовании убийства женщины-таксиста в Коркино

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту убийства жительницы региона. «Злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний житель региона, который в ходе конфликта с женщиной причинил ей ножевые ранения, повлекшие смерть», — высказались в пресс-службе.