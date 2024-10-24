Пожар в квартире чуть не унес жизнь жителя Салавата

Сегодня, 24 октября, в башкирском городе Салават пожар в квартире едва не погубил человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.
Инцидент произошел на третьем этаже жилого дома по улице Калинина. Огонь повредил домашнее имущество на площади одного квадратного метра и балкон размером 1×3 метра.
Прибывшие огнеборцы спасли 58-летнего мужчину. После осмотра медиками его госпитализировали.
Пожар удалось потушить. В ликвидации горения были задействованы четыре единицы техники и 13 человек. Причину инцидента устанавливает дознаватель МЧС.
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