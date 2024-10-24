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Пожар в квартире чуть не унес жизнь жителя Салавата

В Башкирии в пожаре чуть не погиб 58-летний мужчина.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 октября, в башкирском городе Салават пожар в квартире едва не погубил человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел на третьем этаже жилого дома по улице Калинина. Огонь повредил домашнее имущество на площади одного квадратного метра и балкон размером 1×3 метра.

Прибывшие огнеборцы спасли 58-летнего мужчину. После осмотра медиками его госпитализировали.

Пожар удалось потушить. В ликвидации горения были задействованы четыре единицы техники и 13 человек. Причину инцидента устанавливает дознаватель МЧС.

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