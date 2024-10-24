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Около 30 задержанных, три сгоревшие машины — последние данные по Коркино

Около 30 задержанных, три сгоревшие машины и два подожжённых дома — последние данные по Коркино. Среди задержанных есть не только участники беспорядков, но и цыгане.

Некоторых из них задержали при попытке покинуть город.

Ранее SHOT писал, что коркинские цыгане массово побежали в соседний Еманжелинск. На одной машине едут до 15 человек.