Пятиклассник на спор «заминировал» школу в Могилеве

В милиции отмечают, что в настоящее время периодически продолжают фиксироваться сообщения о ложном минировании различных объектов социальной сферы. В июле 2024 года подросток от имени своего знакомого «заминировал» несколько государственных учреждений в Минске. В том числе юноша выбрал школу, где учился сам.