Пятиклассник на спор «заминировал» школу в Могилеве

О наличии взрывного устройства в учебном заведении сообщил 11-летний подросток — ученик якобы заминированной школы. Информацию об этом оперативно передали спецслужбам.
Впоследствии выяснилось, что звонивший в милицию школьник таким образом «пошутил», поскольку проспорил другу.
Правоохранители напомнили, что за подобные действия с 14 лет наступает уголовная ответственность. Возможно лишение свободы на срок до 7 лет.
«Кроме того, с виновного взыскиваются все расходы по реагированию на ложное сообщение. Если преступление совершил ребенок младше указанного возраста, то его родителям предстоит возместить финансовые издержки отреагировавших на него служб и ведомств», — рассказал начальник ИДН Ленинского РУВД Могилева Анатолий Козлов.
В милиции отмечают, что в настоящее время периодически продолжают фиксироваться сообщения о ложном минировании различных объектов социальной сферы. В июле 2024 года подросток от имени своего знакомого «заминировал» несколько государственных учреждений в Минске. В том числе юноша выбрал школу, где учился сам.
В феврале в Витебске был задержан 12-летний школьник, который «развлекался» подобным образом: он направлял сообщения о минировании зданий на электронные адреса государственных организаций.