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Что известно о беспорядках в Коркине после убийства женщины-таксиста

В Коркине Челябинской области была убита женщина водитель такси. После этого в городе начались беспорядки, три человека самостоятельно обратились в скорую. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Что произошло

  • Тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 23 октября в автомобиле возле дома № 1 по улице Ватутина.
  • По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки.
  • У женщины осталось двое несовершеннолетних детей. Семье погибшей по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

  • По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя.
  • На причастность к убийству проверяют еще одного человека.
  • Возбуждено уголовное делo по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
  • В ближайшее время следователем СК России задержанному будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
  • На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Расследование проводят при оперативном сопровождении ГУ МВД России по региону.
  • Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования.

Общественные волнения

  • В местных СМИ появилась информация, что после убийства в Коркине местные жители вышли на улицы и начали устраивать беспорядки.
  • Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях. По его поручению в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.
  • В пресс-службе главы Коркинского округа сообщили ТАСС, что ситуация полностью контролируемая, толпа разошлась.

  • Три человека самостоятельно обратились в скорую.
  • Создан оперативный штаб, дежурят правоохранительные органы, службы экстренного реагирования.
  • Полиция Челябинской области призвала граждан не поддаваться на провокации.
  • В городе проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур, сообщила глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина.

СК
расследование