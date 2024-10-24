Что известно о беспорядках в Коркине после убийства женщины-таксиста

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Что произошло
- Тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 23 октября в автомобиле возле дома № 1 по улице Ватутина.
- По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки.
- У женщины осталось двое несовершеннолетних детей. Семье погибшей по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
- По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя.
- На причастность к убийству проверяют еще одного человека.
- Возбуждено уголовное делo по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
- В ближайшее время следователем СК России задержанному будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
- На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии. Расследование проводят при оперативном сопровождении ГУ МВД России по региону.
- Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования.
Общественные волнения
- В местных СМИ появилась информация, что после убийства в Коркине местные жители вышли на улицы и начали устраивать беспорядки.
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях. По его поручению в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.
- В пресс-службе главы Коркинского округа сообщили ТАСС, что ситуация полностью контролируемая, толпа разошлась.
- Три человека самостоятельно обратились в скорую.
- Создан оперативный штаб, дежурят правоохранительные органы, службы экстренного реагирования.
- Полиция Челябинской области призвала граждан не поддаваться на провокации.
- В городе проведут внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур, сообщила глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина.