Грузовик и автобус столкнулись в Минске

По предварительной информации, сегодня, 24 октября, около 19.30 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗель, двигаясь по проспекту Независимости, вблизи съезда на МКАД не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с пассажирским автобусом МАЗ.