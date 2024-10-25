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Грузовик и автобус столкнулись в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик и пассажирский автобус столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня, 24 октября, около 19.30 36-летний водитель грузового автомобиля ГАЗель, двигаясь по проспекту Независимости, вблизи съезда на МКАД не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с пассажирским автобусом МАЗ.

36-летний водитель грузового автомобиля был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные Правилами и техническими средствами организации дорожного движения, складывающуюся дорожную обстановку, видимость и обзорность дороги, погодные условия и иные обстоятельства, которые могут существенным образом повлиять на безопасность дорожного движения.