Что произошло в Иркутске в ночь на 25 октября 2024: последние новости

В Иркутске суд решил заочно арестовать гендиректора электросетевой компании из областного центра. Мужчина находится в бегах и уже объявлен в федеральный и международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблением должностными полномочиями и нанесении ущерба жителям области в размере более миллиона рублей.