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Что произошло в Иркутске в ночь на 25 октября 2024: последние новости

Суд решил заочно арестовать гендиректора электросетевой компании из Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске суд решил заочно арестовать гендиректора электросетевой компании из областного центра. Мужчина находится в бегах и уже объявлен в федеральный и международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблением должностными полномочиями и нанесении ущерба жителям области в размере более миллиона рублей.

62-летний механик из Иркутска не отчистил рабочее место от горючих материалов, чем спровоцировал пожар. Сейчас дело передано в суд. Известно, что пламя уничтожило гараж и четыре машины.

Аферисты под видом оператора связи убедили студента из Шелехова отдать им миллион рублей. Деньги он взял с карты матери. Парень попросил у нее телефон и ничего не сказав отправил деньги на счета мошенников.