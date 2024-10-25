Что произошло в Иркутске в ночь на 25 октября 2024: последние новости

В Иркутске суд решил заочно арестовать гендиректора электросетевой компании из областного центра. Мужчина находится в бегах и уже объявлен в федеральный и международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблением должностными полномочиями и нанесении ущерба жителям области в размере более миллиона рублей.
62-летний механик из Иркутска не отчистил рабочее место от горючих материалов, чем спровоцировал пожар. Сейчас дело передано в суд. Известно, что пламя уничтожило гараж и четыре машины.
Аферисты под видом оператора связи убедили студента из Шелехова отдать им миллион рублей. Деньги он взял с карты матери. Парень попросил у нее телефон и ничего не сказав отправил деньги на счета мошенников.