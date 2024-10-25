Прокурор Челябинской области выехал в Коркино для координации действий

«Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы. Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
По данным управления СК по региону, вечером в среду, 23 октября, в автомобиле, находящемся вблизи дома № 1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.
СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
По данным полиции, еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий после убийства женщины-таксиста. У погибшей женщины остались двое детей, семье будет оказана помощь, также заявляли власти.