В McDonald’s назвали виновника в заражении посетителей кишечной палочкой

Представители McDonald’s заявили, что виновником вспышки кишечной палочкой E.coli стал свежий лук, произведенный в штате Калифорния. Одновременно с этим, как сообщает Independent, другие сети быстрого питания в США, такие как Taco Bell, Pizza Hut, KFC и Burger King, убрали лук из некоторых позиций в меню.