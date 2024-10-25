В McDonald’s назвали виновника в заражении посетителей кишечной палочкой

Представители McDonald’s заявили, что виновником вспышки кишечной палочкой E.coli стал свежий лук, произведенный в штате Калифорния. Одновременно с этим, как сообщает Independent, другие сети быстрого питания в США, такие как Taco Bell, Pizza Hut, KFC и Burger King, убрали лук из некоторых позиций в меню.
В McDonald’s заявили, что поставщиком зараженного лука была компания Taylor Farms, которая поставила свою продукцию в один из распределительных центров.
Также представители компании US Foods добавили, что Taylor Farms на этой неделе отозвала очищенный цельный, а также нарезанный желтый лук из-за возможного заражения. Предположительно, отозванный лук поступил с завода Taylor Farms в Колорадо.
На данный момент, McDonald’s убрал гамбургеры Quarter Pounder («Роял Чизбургер», — прим. ред.) из ресторанов в нескольких штатах.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, один человек умер и 48 пострадали, поев бургеров в американском McDonald’s. Случаи заражения кишечной палочкой зарегистрировали сразу в десятке штатов.