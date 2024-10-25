В Белгородской области мужчина пытался продать натовскую винтовку

В городе Шебекино Белгородской области местный житель планировал сбыть натовскую винтовку FN SCAR-L вместе с 63 патронами, однако был пойман с поличным. Суд приговорил его к принудительным работам, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчина занимался нелегальной закупкой оружия с целью дальнейшей перепродажи. Желая заработать больше денег, он попал под пристальное внимание работников УФСБ РФ по Белгородской области, которые нагрянули к нему домой. В ходе обыска из квартиры были изъяты винтовка FN SCAR-L калибра 5,56 мм и 63 патрона.
Задержанный был признан виновным в нарушении закона по статье, касающейся незаконного приобретения, хранения, транспортировки и пересылки огнестрельного оружия. Ему были назначены исправительные работы, поскольку он активно содействовал следствию.
Ранее сотрудники ФСБ России по ДНР задержали жителя города Макеевка, который был пойман с поличным за попытку сбыта автоматов Калашникова и ручных гранат. В результате задержания было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ.