Полиция Антальи расследует нападение на российских туристов

В одной из гостиниц городка Гечек 22 октября произошла драка с участием жителей РФ. По словам туристов, их атаковали неизвестные. Путешественников доставили в медицинское учреждение. По прибытии на место специалисты оказали им необходимую помощь. При этом известно, что дипломаты генконсультсва находятся на связи с россиянами и турецкой стороной. Они продолжат следить за соблюдением прав жителей РФ.