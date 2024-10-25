Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Антальи расследует нападение на российских туристов

Инцидент произошел 22 октября в одном из отелей Турции.

Источник: Аргументы и факты

Генконсульство РФ сообщило, что полиция турецкого города Анталья расследует инцидент с нападением на россиян в отеле, пишет агентство ТАСС.

В одной из гостиниц городка Гечек 22 октября произошла драка с участием жителей РФ. По словам туристов, их атаковали неизвестные. Путешественников доставили в медицинское учреждение. По прибытии на место специалисты оказали им необходимую помощь. При этом известно, что дипломаты генконсультсва находятся на связи с россиянами и турецкой стороной. Они продолжат следить за соблюдением прав жителей РФ.

Ранее сообщалось, что в отеле Антальи трое россиян пострадали во время пожара. Их уже выписали из больницы.