Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

Ранее в Красноярском крае были задержаны граждане иностранного государства, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений в отношении троих жителей Шарыпово. После допроса следователи будут ходатайствовать об их заключении под стражу. Также будет проверена законность их нахождения на территории РФ.