Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

Правоохранительные органы сообщили, что выходец из Киргизии, который напал на 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, находился на территории РФ нелегально. Об этом сообщает РИА Новости.
Источники агентства уточняют, что предварительные данные указывают на нелегальное пребывание мужчины в стране.
Накануне стало известно, что пьяный мигрант забил до смерти 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Раиса была срочно госпитализирована в нейрореанимацию, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась, не приходя в сознание.
Ранее в Красноярском крае были задержаны граждане иностранного государства, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений в отношении троих жителей Шарыпово. После допроса следователи будут ходатайствовать об их заключении под стражу. Также будет проверена законность их нахождения на территории РФ.