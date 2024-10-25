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Мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

Подозреваемый приехал в Россию из Киргизии.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы сообщили, что выходец из Киргизии, который напал на 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову в Москве, находился на территории РФ нелегально. Об этом сообщает РИА Новости.

Источники агентства уточняют, что предварительные данные указывают на нелегальное пребывание мужчины в стране.

Накануне стало известно, что пьяный мигрант забил до смерти 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Раиса была срочно госпитализирована в нейрореанимацию, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась, не приходя в сознание.

Ранее в Красноярском крае были задержаны граждане иностранного государства, которые подозреваются в совершении особо тяжких преступлений в отношении троих жителей Шарыпово. После допроса следователи будут ходатайствовать об их заключении под стражу. Также будет проверена законность их нахождения на территории РФ.