Мошенник позвонил под видом менеджера банка, но выдал себя одним нелепым вопросом: и вот каким

Один из самых громких случаев года — преподаватель одного из иркутских вузов перевел аферистам 28 миллионов рублей, которые копил 30 лет! А все потому, что ему в почту пришло письмо якобы от руководителя: мол, произошла проблема в выплате заработной платы. Согласно легенде, зарплата преподавателя оказалась намного больше официальных цифр, и это заинтересовало правоохранительные органы. Далее псевдосотрудники МВД связались с мужчиной лично и сообщили о подозрительных транзакциях на его счетах. Пытаясь обезопасить свои накопления, преподаватель перевел деньги на «безопасный счет», который ему предоставили лжеправоохранители.