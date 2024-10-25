Мошенник позвонил под видом менеджера банка, но выдал себя одним нелепым вопросом: и вот каким

— Здравствуйте! Вас беспокоят из офиса банка. По вашей карте зарегистрированы подозрительные операции. Скажите, пожалуйста, вы только что совершали покупку на 10 тысяч рублей? — именно такие слова я услышала, ответив на телефонный звонок. Номер, на первый взгляд, был похож на официальный банковский, но вопрос сразу же вызвал подозрения — похоже, что на связи аферист.
Мой ответ «нет» явно вдохновил незнакомца. Притворяясь обеспокоенным, он продолжил напирать:
— Подозреваем, что доступ к вашему счету получили посторонние лица. Необходимо подтвердить данные вашей карты и обезопасить счета.
Не на ту напал! Про эти схемы я уже слышала и не раз. Сбросила звонок и набрала официальный номер банка. Убедилась, что никаких «подозрительных операций» со счетами не было, а звонил мошенник.
Но, увы, многие до сих пор верят в легенды аферистов.
— С начала 2024 года в Иркутской области зарегистрировано более 7700 киберпреступлений (совершенных через телефон и интернет — Ред.). Жертвы потеряли более полутора миллиардов рублей! — сообщил во время пресс-конференции Иван Агафонов, заместитель начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и мошенничеств Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.
ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ СХЕМ РАЗВОДА.
1. Обещание огромного дохода с инвестиций.
Мошенничеств с инвестициями с каждым днем становится все больше. Так, крупную сумму потеряла 64-летняя женщина из Иркутска. Ей позвонили из «инвестиционной компании» и пообещали большой доход на бирже. Для этого необходимо было зарегистрироваться на торговой платформе и внести депозит. Женщина 15 дней переводила кредитные и личные деньги на указанные счета. Однако вывести деньги с «инвестиционного счета» не удалось. Так она лишилась 1 миллиона 835 тысяч рублей.
2. Лжеоператоры сотовой связи.
Получили звонок от оператора сотовой связи? Сбросьте звонок и уточните информацию по официальному номеру. Так, от звонка псевдооператоров пострадал студент из Шелехова. Началось все с обычного предложения сменить тариф. Парень продиктовал все необходимые коды из смс, а позже получил звонок от «правоохранителей» и узнал, что на него пытаются оформить кредит. Следуя указаниям сотрудников, парень перевел 1 миллион рублей со счета матери мошенникам.
3. Звонок от «начальника».
Пишет в мессенджер ваш руководитель или коллега с разговором о якобы возникших проблемах и грядущей проверке? Перезвоните ему напрямую. Не исключено, что от имени начальства пишут аферисты.
Один из самых громких случаев года — преподаватель одного из иркутских вузов перевел аферистам 28 миллионов рублей, которые копил 30 лет! А все потому, что ему в почту пришло письмо якобы от руководителя: мол, произошла проблема в выплате заработной платы. Согласно легенде, зарплата преподавателя оказалась намного больше официальных цифр, и это заинтересовало правоохранительные органы. Далее псевдосотрудники МВД связались с мужчиной лично и сообщили о подозрительных транзакциях на его счетах. Пытаясь обезопасить свои накопления, преподаватель перевел деньги на «безопасный счет», который ему предоставили лжеправоохранители.
4. Лжеправоохранители и не только.
Получили подозрительный звонок из полиции? Помните, что мошенники, прикрываясь должностями, обманули множество людей. Такой случай произошел с жительницей Иркутской области. «Представитель» силовой структуры разговаривал с женщиной пять часов! Он сообщил, что неизвестные оформили кредит на ее имя и перенаправили его иностранным агентам. По итогу женщина оформила кредит, доехала до банкомата и перевела все деньги на «безопасный счет». Она лишилась 85 тысяч рублей.
5. Воспользовались старой сим-картой.
Купили новую сим-карту, а старый номер забыли отвязать от мобильного банка? Спустя полгода его может купить другой владелец и, соответственно, получить доступ в приложение. В такую беду попала 45-летняя жительница Бурятии. Женщина сменила номер и не отключила услугу мобильного банка, а спустя время поняла, что ее деньги на счету слишком быстро заканчиваются. В итоге выяснилось, что доступ к счету имел и новый владелец старой сим-карты. Он «увел» 400 тысяч рублей.
КСТАТИ.
Добрались и до подростков.
— К преступлениям привлекают даже несовершеннолетних. Их, как правило, находят в соцсетях и предлагают подработать курьером: обещают 5 тысяч за один перевод денег, — рассказывает Иван Агафонов.
За полгода зафиксировано 17 таких случаев, когда по незнанию подростки соглашались.
ВНИМАНИЕ.
Как защититься от обмана.
— Не верьте рекламе в интернете о легком и быстром заработке. Самый безопасный способ открыть инвестиционный счет — обратиться в офис к официальным представителям финансовых организаций.
— Помните, никаких «безопасных» счетов не существует. Сразу прекращайте все подозрительные разговоры по телефону с незнакомцами, тем более, если речь заходит о деньгах, а затем перепроверьте информацию в официальных источниках.
— Не сообщайте неизвестным персональные данные. Это касается данных паспорта, СНИЛС, ИНН и других важных документов. Не называйте реквизиты банковских карт, в том числе номер и CVC/CVV-код.
— Подключите услугу блокировки спама у оператора связи: подозрительные номера будут отклоняться.
ВАЖНО.
Можно ли вернуть украденное?
— Региональным Главком МВД заключены соглашения с тремя операторами сотовой связи и с 8 банками, от них мы в кратчайшие сроки получаем ответы на запросы. Благодаря этому удается быстрее установить личности предполагаемых мошенников.
Когда преступник пойман, жертва может получить компенсацию. Заявление о возмещении ущерба можно подать в судебном порядке. В настоящий момент вернуть удалось 8 миллионов, — пояснил Иван Агафонов.