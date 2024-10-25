Прокуратура проверит школы Уссурийска после запрета девочкам носить брюки

В четверг в местных Telegram-каналах разошлась информация, что девочкам в школе № 32 Уссурийска запретили носить на уроках брюки. В публикациях указывалось, что ранее в течение двух недель были разрешены классические брюки, но недавно запретили и их. Согласно информации, родители школьниц обеспокоены здоровьем детей и тратами на классические брюки, которые уже успели купить. Некоторые местные жители в комментариях написали, что девочки в нарушение правил носили мешковатые штаны. Тема вызвала общественный резонанс. Представитель управления образования администрации Уссурийска сообщил РИА Новости, что директору школы поставлена задача разрешить ношение брюк для девочек, но они должны быть серые и классические.