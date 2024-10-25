Владельцы врезавшегося в мост в Балтиморе судна выплатят более $100 млн

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Владельцы и операторы контейнеровоза Dali, который в марте врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд), выплатят американским властям штраф в размере более $100 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг Министерством юстиции США.