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Владельцы врезавшегося в мост в Балтиморе судна выплатят более $100 млн

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Владельцы и операторы контейнеровоза Dali, который в марте врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе (штат Мэриленд), выплатят американским властям штраф в размере более $100 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг Министерством юстиции США.

Как уточнило ведомство, «сингапурские корпорации Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited, владевшие и управлявшие судном Dali, согласились выплатить $101 980 000 для урегулирования гражданского иска». Он был подан властями США «с целью получения компенсации расходов, понесенных при ликвидации катастрофического обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки».

В ведомстве назвали произошедшее «одной из самых страшных транспортных катастроф за последнее время».

Выплаченные компаниями средства поступят в бюджеты федеральных служб США, занимающихся ликвидацией последствий произошедшего. В ведомстве уточнили, что Grace Ocean Private Limited ранее уже выплатила около $97 млн в качестве компенсации расходов на работы по предотвращению разлива нефти в результате столкновения.