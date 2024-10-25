Владельцы врезавшегося в мост в Балтиморе судна выплатят более $100 млн

Как уточнило ведомство, «сингапурские корпорации Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited, владевшие и управлявшие судном Dali, согласились выплатить $101 980 000 для урегулирования гражданского иска». Он был подан властями США «с целью получения компенсации расходов, понесенных при ликвидации катастрофического обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки».
В ведомстве назвали произошедшее «одной из самых страшных транспортных катастроф за последнее время».
Выплаченные компаниями средства поступят в бюджеты федеральных служб США, занимающихся ликвидацией последствий произошедшего. В ведомстве уточнили, что Grace Ocean Private Limited ранее уже выплатила около $97 млн в качестве компенсации расходов на работы по предотвращению разлива нефти в результате столкновения.