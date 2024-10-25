Раздавила минивэн в лепешку: пьяная виновница ДТП устроила шоу с дракой

Вот только этим все не закончилось. В сети также появилось видео, на кадрах которого женщина начала драться с каким-то мужчиной, судя по всему, владельцем уничтоженной машины. Размахивание кулаками сопровождалось взаимными оскорблениями и угрозами. Очевидцы также предполагают, что жительница города была пьяной.