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Раздавила минивэн в лепешку: пьяная виновница ДТП устроила шоу с дракой

Во Владивостоке женщина за рулем внедорожника раздавила припаркованный минивэн.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке предположительно пьяная женщина на внедорожнике раздавила минивэн. Более того после случившегося она устроила настоящее шоу, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, случилось все на Адмирала Юмашева, 40. Женщина на внедорожнике заехала на припаркованный автомобиль Honda Shuttle и буквально раздавила его в лепешку. Владивостокцы добавили, что никто из людей не пострадал.

Вот только этим все не закончилось. В сети также появилось видео, на кадрах которого женщина начала драться с каким-то мужчиной, судя по всему, владельцем уничтоженной машины. Размахивание кулаками сопровождалось взаимными оскорблениями и угрозами. Очевидцы также предполагают, что жительница города была пьяной.