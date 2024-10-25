Раздавила минивэн в лепешку: пьяная виновница ДТП устроила шоу с дракой

Во Владивостоке предположительно пьяная женщина на внедорожнике раздавила минивэн. Более того после случившегося она устроила настоящее шоу, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам очевидцев, случилось все на Адмирала Юмашева, 40. Женщина на внедорожнике заехала на припаркованный автомобиль Honda Shuttle и буквально раздавила его в лепешку. Владивостокцы добавили, что никто из людей не пострадал.
Вот только этим все не закончилось. В сети также появилось видео, на кадрах которого женщина начала драться с каким-то мужчиной, судя по всему, владельцем уничтоженной машины. Размахивание кулаками сопровождалось взаимными оскорблениями и угрозами. Очевидцы также предполагают, что жительница города была пьяной.