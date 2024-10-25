В Хабаровске вечером 24 октября сбили семилетнюю девочку

24 октября, около 18:10 на улице Ворошилова в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семилетняя девочка, сообщает «АиФ-Дальинформ».
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord совершил наезд на ребёнка, когда она переходила проезжую часть в неположенном месте в районе дома 29 «Б», сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция Хабаровского края.
Девочка 2016 года рождения была срочно доставлена в медицинское учреждение для обследования. Состояние пострадавшей на данный момент уточняется.
В пабликах соцсетей появились комментарии очевидцев происшествия. Один из пользователей утверждает, что ребёнок уже ранее пытался перебежать дорогу на другом участке улицы, но на этот раз удача её подвела.