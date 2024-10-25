Суд арестовал почти 160 драгоценностей по делу бывшего полковника МВД Долгих

Из документов, которые оказались в распоряжении агентства, следует, что арест наложен на женские украшения из желтого, белого и красного золота: цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги, часы. Все предметы нашли при обыске. Представитель владелицы в суде выступил против продления срока наложения ареста на ювелирные изделия, указав, что та не проходит по делу ни как подозреваемая, ни в качестве обвиняемой.