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Суд арестовал почти 160 драгоценностей по делу бывшего полковника МВД Долгих

Суд в Москве наложил арест почти на 160 драгоценных предметов, изъятых в рамках расследования уголовного дела бывшего полковника внутренних войск МВД (ВВ, преобразованы в Росгвардию) Игоря Долгих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы. Ранее Долгих занимал должность замначальника управления строительства и расквартирования главкомата ВВ и с ноября 2022 года находится под арестом по обвинению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Из документов, которые оказались в распоряжении агентства, следует, что арест наложен на женские украшения из желтого, белого и красного золота: цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги, часы. Все предметы нашли при обыске. Представитель владелицы в суде выступил против продления срока наложения ареста на ювелирные изделия, указав, что та не проходит по делу ни как подозреваемая, ни в качестве обвиняемой.

По версии следствия, спорное имущество было куплено на деньги, «которые могли быть получены преступным путем». Суд проанализировал стоимость драгоценностей и официальный заработок Долгих, после чего согласился, что представленные материалы указывают на взаимосвязь арестованного имущества с уголовным делом.