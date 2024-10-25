В Красноярском крае ребенок сжег чужой автомобиль

В Красноярском крае 11-летний мальчик сжег чужую машину. Неисправная легковушка стояла на улице села Озёрное. Об этом случае 25 октября рассказали в МЧС по Красноярскому краю.
Двери автомобиля не были закрыты. Школьник забрался в салон и устроил пожар. Он испугался распространяющегося огня и убежал.
Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Пламя тушили пять специалистов МЧС с помощью двух единиц техники. Машина выгорела полностью.
В МЧС пояснили, что к ответственности привлекут родителей поджигателя, так как тому не исполнилось 16 лет. После достижения этого возраста подростки сами отвечают за поджоги.