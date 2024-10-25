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В Красноярском крае ребенок сжег чужой автомобиль

В селе Озёрное подросток устроил пожар в оставленной на улице легковушке.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае 11-летний мальчик сжег чужую машину. Неисправная легковушка стояла на улице села Озёрное. Об этом случае 25 октября рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Двери автомобиля не были закрыты. Школьник забрался в салон и устроил пожар. Он испугался распространяющегося огня и убежал.

Пожарных вызвали очевидцы происшествия. Пламя тушили пять специалистов МЧС с помощью двух единиц техники. Машина выгорела полностью.

В МЧС пояснили, что к ответственности привлекут родителей поджигателя, так как тому не исполнилось 16 лет. После достижения этого возраста подростки сами отвечают за поджоги.

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