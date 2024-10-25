Мошенники крадут деньги с карт жителей Хабаровского края

В УМВД России по Хабаровскому краю провели анализ преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Выяснили, чаще всего совершаются кражи денег с банковских карт. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".