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Мошенники крадут деньги с карт жителей Хабаровского края

Они используют поддельные приложения.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД России по Хабаровскому краю провели анализ преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Выяснили, чаще всего совершаются кражи денег с банковских карт. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками «Энергосбыта». Они говорят, что нужно заменить старые счетчики и просят установить мобильное приложение для просмотра и передачи показаний.

«Люди, следуя указаниям, устанавливают приложение и открывают доступ к экрану телефона. Это позволяет мошенникам получить доступ к банковским приложениям», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

После этого преступники похищают деньги с карт и могут оформлять кредиты на имена своих жертв.