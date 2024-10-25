Мошенники крадут деньги с карт жителей Хабаровского края

В УМВД России по Хабаровскому краю провели анализ преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Выяснили, чаще всего совершаются кражи денег с банковских карт. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками «Энергосбыта». Они говорят, что нужно заменить старые счетчики и просят установить мобильное приложение для просмотра и передачи показаний.
«Люди, следуя указаниям, устанавливают приложение и открывают доступ к экрану телефона. Это позволяет мошенникам получить доступ к банковским приложениям», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
После этого преступники похищают деньги с карт и могут оформлять кредиты на имена своих жертв.