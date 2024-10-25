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В Новосибирске накрыли подпольное казино, а организаторов арестовали

Очередное подпольное казино закрыли в Новосибирске.

Источник: Freepik

По данным пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, в Дзержинском районе города в нежилом помещении, которое было оборудовано под подпольное казино, задержали организаторов незаконного игорного бизнеса.

Известно, что в помещении были установлены компьютеры с необходимым для незаконных игр ПО.

В результате против организаторов было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».

Напомним, что в Новосибирске концерт группы «Мираж» закончился дракой.