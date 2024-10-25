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Два человека получили легкие ранения во время беспорядков в Коркино

Волнения людей в южноуральском городе спровоцировало убийство женщины-таксистки.

По информации ТАСС, во время беспорядков в Коркинском муниципальном округе, два человека получили легкие ранения. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Город всю ночь патрулировали полицейские машины, скопления людей более не наблюдалось.

Для координации действия правоохранительных органов в Коркино выехал прокурор Челябинской области. Игорь Донгаузер. Дело об убийстве поставлено под контроль.

Напомним, что подозреваемый в убийстве женщины уже задержан. Им оказался 17-летний местный житель.