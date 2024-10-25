Предупреждение «ваш счёт в опасности» обнулило счёт пенсионера в Хабаровске

Неизвестные позвонили пенсионеру и сообщили, что от его имени якобы пытаются оформить кредиты и получить доступ к банковским счетам. Злоумышленники убедили его отправиться в банк и снять 360 тысяч рублей личных сбережений, а также оформить кредит на 500 тысяч рублей.