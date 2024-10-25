Предупреждение «ваш счёт в опасности» обнулило счёт пенсионера в Хабаровске

В Хабаровске 65-летний житель Железнодорожного района стал жертвой мошенничества и обратился в полицию, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Мужчина попался на уловку преступников, использовавших распространённую схему обмана.
Неизвестные позвонили пенсионеру и сообщили, что от его имени якобы пытаются оформить кредиты и получить доступ к банковским счетам. Злоумышленники убедили его отправиться в банк и снять 360 тысяч рублей личных сбережений, а также оформить кредит на 500 тысяч рублей.
В результате потерпевший перевёл 860 тысяч рублей на «безопасный счёт», который на самом деле оказался обычными банковскими картами, принадлежащими физическим лицам.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Санкция до 6 лет лишения свободы», — сообщил врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артем Поляков.