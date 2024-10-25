Авиационную бомбу времен ВОВ обезвредили в городском округе Клин

«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпас как фугасную авиационную бомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили боеприпас в специализированный контейнер и вывезли в безопасное место, где обезвредили, соблюдая технику безопасности», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника пожарной-спасательной части № 221 Сергея Носарева.