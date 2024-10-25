Авиационную бомбу времен ВОВ обезвредили в городском округе Клин

«В среду, 23 октября, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 “Мособлпожспас” ликвидировали боеприпас времен ВОВ, обнаруженный в городском округе Клин», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что опасный предмет нашли рабочие, заливавшие фундамент на частной территории.
«Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали боеприпас как фугасную авиационную бомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Специалисты поместили боеприпас в специализированный контейнер и вывезли в безопасное место, где обезвредили, соблюдая технику безопасности», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника пожарной-спасательной части № 221 Сергея Носарева.