Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию

Средства будут направлены в государственный бюджет США.

Источник: Аргументы и факты

Две сингапурские компании, Grace Ocean и Synergy Marine, согласились выплатить более 100 миллионов долларов для разрешения иска, который выдвинуло правительство США после того, как их судно повредило мост в Балтиморе. Эту информацию предоставили в Министерстве юстиции США.

Министерство сообщило, что сумма компенсации составит 101 980 000 долларов. Эти средства будут направлены в государственный бюджет США и на покрытие убытков, понесённых федеральными учреждениями в результате аварии, а также на расходы, связанные с ликвидацией её последствий.

«Это решение гарантирует, что расходы федерального правительства на очистку канала лягут на плечи Grace Ocean и Synergy, а не на плечи американских налогоплательщиков», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что американские военные инженеры и спасатели закончили работу по восстановлению проходимости канала в порту Балтимора для коммерческих судов. Работу по борьбе с последствиями после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки провело объединенное командование.

Напомним, автомобильный мост обрушился в марте этого года. Инцидент произошел после столкновения грузового судна с опорой.