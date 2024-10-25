Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию

Две сингапурские компании, Grace Ocean и Synergy Marine, согласились выплатить более 100 миллионов долларов для разрешения иска, который выдвинуло правительство США после того, как их судно повредило мост в Балтиморе. Эту информацию предоставили в Министерстве юстиции США.
Министерство сообщило, что сумма компенсации составит 101 980 000 долларов. Эти средства будут направлены в государственный бюджет США и на покрытие убытков, понесённых федеральными учреждениями в результате аварии, а также на расходы, связанные с ликвидацией её последствий.
«Это решение гарантирует, что расходы федерального правительства на очистку канала лягут на плечи Grace Ocean и Synergy, а не на плечи американских налогоплательщиков», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что американские военные инженеры и спасатели закончили работу по восстановлению проходимости канала в порту Балтимора для коммерческих судов. Работу по борьбе с последствиями после обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки провело объединенное командование.
Напомним, автомобильный мост обрушился в марте этого года. Инцидент произошел после столкновения грузового судна с опорой.