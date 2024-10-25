Услуги репетиторов: о новом виде виде мошенничества предупреждают жителей Приморья

Как отмечают в комитете Госдумы по информационной политике, мошенники активно используют объявления в интернете, соцсетях и на образовательных форумах для сбора информации о потенциальных жертвах. Они предлагают услуги, которые кажутся выгодными и могут использовать психологические приемы, чтобы побудить к срочной оплате.