Услуги репетиторов: о новом виде виде мошенничества предупреждают жителей Приморья

В различных регионах России зафиксирован новый вид мошенничества, нацеленный на родителей школьников. Подробности жителям Приморья рассказали в пресс-службе правительства края, сообщает ИА PrimaMedia.
Аферисты предлагают родителям занятия с репетиторами, курсы, а также места в кружках и секциях по сниженной цене. Однако перед началом занятий требуют внести полную предоплату и после получения денег исчезают.
Как отмечают в комитете Госдумы по информационной политике, мошенники активно используют объявления в интернете, соцсетях и на образовательных форумах для сбора информации о потенциальных жертвах. Они предлагают услуги, которые кажутся выгодными и могут использовать психологические приемы, чтобы побудить к срочной оплате.
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин подчеркивает, что мошенники могут искусственно создавать ощущение ограниченного количества мест или предлагать дополнительные привилегии за быструю оплату, чтобы склонить родителей к необдуманным действиям.
Напомним, ранее жителей Приморья предупреждади о распространении нового вида мошенничества через популярные мессенджеры. Отмечалось, что злоумышленники под видом файла с фотографий или открыткой мгновенно получают доступ к персональным данным пользователей.