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Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже в Подмосковье

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже в отношении неустановленного круга лиц в связи с конфликтом, участником которого стал рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, музыканта допросили, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Источник: РИА "Новости"

23 октября стало известно что рэпер подрался с мужчиной, у него оказалось повреждено ухо. Потасовка произошла в подмосковной Апрелевке. Обоих доставили в отделение полиции, пострадавший написал заявление. По данным СМИ, им оказался сотрудник МВД.

В отношении Алексея Долматова составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Кроме того, проводится проверка по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Позднее исполнитель опубликовал видео с извинениями в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).