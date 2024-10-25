Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже в Подмосковье

В отношении Алексея Долматова составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Кроме того, проводится проверка по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Позднее исполнитель опубликовал видео с извинениями в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).