В Челябинской области 59 человек за неделю пострадали при ДТП

Среди смертельных аварий, устроенных невнимательными водителями, — ДТП в Карталинском районе. Там 65-летний водитель неосторожно выехал на встречную полосу при обгоне и врезался в иномарку. Пенсионер погиб на месте, а 49-летняя женщина, управлявшая иномаркой, вскоре умерла в больнице.