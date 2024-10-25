В Челябинской области 59 человек за неделю пострадали при ДТП

За последнюю неделю в Челябинской области случилось 49 ДТП. В авариях погибли пять человек, еще 59 получили травмы.
— Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов, — прокомментировали ситуацию в региональном ГУ МВД.
Среди смертельных аварий, устроенных невнимательными водителями, — ДТП в Карталинском районе. Там 65-летний водитель неосторожно выехал на встречную полосу при обгоне и врезался в иномарку. Пенсионер погиб на месте, а 49-летняя женщина, управлявшая иномаркой, вскоре умерла в больнице.