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Гематомы на спине, плечах и коленках: в Омской области мужчина избил свою жену

37-летняя жительница Тарского района обратилась в больницу с многочисленными кровоподтёками и гематомами.

Источник: РИА "Новости"

37-летняя жительница Тарского района обратилась в больницу с многочисленными кровоподтёками и гематомами. Оказалось, что её сильно избил муж.

Гематомы и кровоподтёки у женщины были в области лица, спины, плеча, бедра и коленных суставов. Как установили полицейские, потерпевшая и её 42-летний муж вместе выпивали. В какой-то момент между супругами вспыхнула ссора.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение среднего вреда здоровью. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее мы писали о мужчине, который избил гостя на своей свадьбе. Всего нескольких ударов хватило, чтобы тот скончался.