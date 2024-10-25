Гематомы на спине, плечах и коленках: в Омской области мужчина избил свою жену

37-летняя жительница Тарского района обратилась в больницу с многочисленными кровоподтёками и гематомами. Оказалось, что её сильно избил муж.
Гематомы и кровоподтёки у женщины были в области лица, спины, плеча, бедра и коленных суставов. Как установили полицейские, потерпевшая и её 42-летний муж вместе выпивали. В какой-то момент между супругами вспыхнула ссора.
Против мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение среднего вреда здоровью. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее мы писали о мужчине, который избил гостя на своей свадьбе. Всего нескольких ударов хватило, чтобы тот скончался.