Работник соцзащиты из Слюдянского района ответила в суде за мошенничество

В Слюдянском районе в суде за мошенничество ответила 39-летняя жительница. Она работа в управлении соцзащиты и требовала от 50 до 80 тысяч рублей за предоставление обратившимся выплат по соцконтракту. Также у трех человек она скрыла информацию о заработке, чтобы те могли получить деньги от государства. Она не была положена им по закону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.