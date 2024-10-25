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Работник соцзащиты из Слюдянского района ответила в суде за мошенничество

Женщина требовала деньги у обратившихся за получением выплат по соцконтракту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе в суде за мошенничество ответила 39-летняя жительница. Она работа в управлении соцзащиты и требовала от 50 до 80 тысяч рублей за предоставление обратившимся выплат по соцконтракту. Также у трех человек она скрыла информацию о заработке, чтобы те могли получить деньги от государства. Она не была положена им по закону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— Денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб гражданам и бюджету Иркутской области. Расследование осуществлялось следственным комитетом, — поделились в ведомстве.

Признаваться сибирячка не стала, а наоборот настаивала на том, что взяла деньги в долг. Суд все равно признал ее виновной и обнял выплатить штраф в 400 тысяч рублей.