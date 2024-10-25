Хабаровский бизнесмен обманул комитет по труду и занятости населения на 1 млн рублей

Но на самом деле в это время приятель полностью оформил его на работу. И даже «поселил» в арендованную квартиру, хозяйка которой даже не сдавала ее — она дала объявление о продаже и никогда не видела «квартиросъемщика». После всех манипуляций директор подал документы по программе повышения мобильности трудовых ресурсов в Комитет по труду и занятости населения. По этой программе квалифицированным работникам компенсировался переезд, аренда жилья, обучение, полагалась и единовременная выплата. Так что с ноября 2020 по март 2021 года мужчина «заработал» на своем приятеле 1 млн рублей субсидий. Выплаты он присвоил и потратил.