Хабаровский бизнесмен обманул комитет по труду и занятости населения на 1 млн рублей

В Хабаровске за мошенничество осужден 39-летний генеральный директор компании, предоставлявшей электромонтажные работы. Он обманул краевой Комитет по труду и занятости населения на 1 млн рублей, присвоив выплаты на своего фиктивно трудоустроенного знакомого, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мужчина познакомился с бывшим хабаровчанином, давно переехавшим в Екатеринбург, около 15 лет назад, во время туристической поездки в Китай. В дальнейшем они поддерживали отношения, а в 2020 году директор компании предложил приятелю устроиться к нему работать, обещая выгодные условия. Тот согласился и переслал по электронной почте свои документы — копии паспорта, диплома и трудовой книжки. В дальнейшем на вопросы о том, когда можно начинать работать, «работодатель» отвечал уклончиво, и работник решил, что его не взяли.
Но на самом деле в это время приятель полностью оформил его на работу. И даже «поселил» в арендованную квартиру, хозяйка которой даже не сдавала ее — она дала объявление о продаже и никогда не видела «квартиросъемщика». После всех манипуляций директор подал документы по программе повышения мобильности трудовых ресурсов в Комитет по труду и занятости населения. По этой программе квалифицированным работникам компенсировался переезд, аренда жилья, обучение, полагалась и единовременная выплата. Так что с ноября 2020 по март 2021 года мужчина «заработал» на своем приятеле 1 млн рублей субсидий. Выплаты он присвоил и потратил.
История вскрылась, и в 2023 году было возбуждено уголовное дело. Предприниматель предстал перед судом. Вину он не признал, но ущерб Комитету по труду и занятости населения полностью возместил.
— Центральный районный суд Хабаровска признал обвиняемого виновным в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, — сообщила старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.