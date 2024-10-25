В Красноярске на соцработника завели уголовное дело за мошенничество

На социального работника в Красноярске завели уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Пожилая пара обратилась в КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Ленинскому району для получения социальной помощи. В организации пенсионерам рассказали, что с сентября 2023 года к ним ходит соцработник, на которого выделяются субсидии. На самом же деле супругов никто не посещал.
Как оказалось, «услугу» предоставляет АНО «Сибирский центр социального обслуживания населения». По документам, сотрудница АНО работала с пенсионерами почти год и получала зарплату за услугу, которую не предоставляла. Она регулярно заполняла акты выполненных работ и ставила подпись вместо пенсионеров. Всего из бюджета было похищено 84 тыс. руб.
На женщину завели уголовное дело о мошенничестве. Из-за отсутствия контроля за расходованием бюджетных средств Управлению соцзащиты внесено представление. АНО «Сибирский центр социального обслуживания населения» вернёт выплаченные денежные средства в бюджет.