В Красноярске на соцработника завели уголовное дело за мошенничество

Пожилая пара обратилась в КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Ленинскому району для получения социальной помощи. В организации пенсионерам рассказали, что с сентября 2023 года к ним ходит соцработник, на которого выделяются субсидии. На самом же деле супругов никто не посещал.