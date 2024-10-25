Врач из Уфы объяснила разницу между тем, как болеют мужчины и женщины

Стало известно, почему мужчины и женщины переносят по-разному одно и то же заболевание. По словам заведующей ОМП поликлиники № 50 Уфы Айгули Арслановой, на течение болезни влияет много факторов: биологические, гормональные и социальные особенности.
Так, например, к биологическим факторам относятся гендерные различия в иммунной системе и различия гормональные. Например, женщины чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз, но из-за высокого уровня тестостерона мужчины подвержены риску развития рака простаты, хотя главный мужской гормон и защищает от некоторых аутоиммунных заболеваний.
Менструальный цикл, менопауза и постменопауза сильно влияют на физическое здоровье женщин, из-за чего они могут быть подвержены определенным заболеваниям или состояниям.
Также у женщин и мужчины различны ферменты и метаболические пути, что сказывается на усвоении лекарств.
Из социальных факторов медик отметила образ жизни, доступ к медицинской помощи и роли, которые необходимо выполнять в обществе, и стереотипы, которым подвержены люди.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.