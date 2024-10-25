Врач из Уфы объяснила разницу между тем, как болеют мужчины и женщины

Так, например, к биологическим факторам относятся гендерные различия в иммунной системе и различия гормональные. Например, женщины чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, волчанка и рассеянный склероз, но из-за высокого уровня тестостерона мужчины подвержены риску развития рака простаты, хотя главный мужской гормон и защищает от некоторых аутоиммунных заболеваний.