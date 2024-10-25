В Перми на улице Спешилова водитель легковушки сбил ребенка

На улице Спешилова в Перми вечером 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Подписчики в социальных сетях сообщали, что он выпал из машины во время движения. Однако на самом деле мальчик перебегал дорогу, и его сбила легковушка.
Подробности аварии «КП-Пермь» рассказали в краевом управлении МВД. По данным полиции, дорожное происшествие случилось около 19.36.
— По улице Спешилова в направлении соснового бора ехал автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего водителя. В районе дома № 114 водитель легковушки допустил наезд на 11-летнего мальчика. Последний перебегал дорогу в неположенном месте, — уточнили в полиции.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.