В Перми на улице Спешилова водитель легковушки сбил ребенка

На улице Спешилова в Перми вечером 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Подписчики в социальных сетях сообщали, что он выпал из машины во время движения. Однако на самом деле мальчик перебегал дорогу, и его сбила легковушка.