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В Перми на улице Спешилова водитель легковушки сбил ребенка

Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

На улице Спешилова в Перми вечером 24 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Подписчики в социальных сетях сообщали, что он выпал из машины во время движения. Однако на самом деле мальчик перебегал дорогу, и его сбила легковушка.

Подробности аварии «КП-Пермь» рассказали в краевом управлении МВД. По данным полиции, дорожное происшествие случилось около 19.36.

— По улице Спешилова в направлении соснового бора ехал автомобиль «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего водителя. В районе дома № 114 водитель легковушки допустил наезд на 11-летнего мальчика. Последний перебегал дорогу в неположенном месте, — уточнили в полиции.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.