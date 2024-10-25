Уфимская школьница стала участницей телешоу «Умнее всех»

Еще одна школьница из Уфы стала участницей популярного интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». За денежный приз в эфире программы боролась 15-летняя Сабина Серюкова. Девочка занимается чирлидингом и мечтает стать актрисой.
Напомним, в шоу участникам необходимо пройти четыре этапа. За это время они зарабатывают баллы, которые конвертируются в реальные деньги, а победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.
В этот раз Сабине выиграть не удалось, но школьница не расстраивается и идет только впердед.
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