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Уфимская школьница стала участницей телешоу «Умнее всех»

Школьница из Уфы приняла участие в интеллектуальном телешоу «Умнее всех».

Источник: Комсомольская правда

Еще одна школьница из Уфы стала участницей популярного интеллектуального шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». За денежный приз в эфире программы боролась 15-летняя Сабина Серюкова. Девочка занимается чирлидингом и мечтает стать актрисой.

Напомним, в шоу участникам необходимо пройти четыре этапа. За это время они зарабатывают баллы, которые конвертируются в реальные деньги, а победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

В этот раз Сабине выиграть не удалось, но школьница не расстраивается и идет только впердед.

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