Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летний мальчик на велосипеде ушёл из дома и пропал в посёлке под Пермью

Ему нужна медицинская помощь.

Источник: Соцсети

Мальчик в возрасте 11 лет ушёл из дома с велосипедом и пропал в посёлке под Пермью, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».

Речь идёт о Николае Павленко, который исчез в Пермском округе. В последний раз мальчика видели днём 24 октября в посёлке Ферма. Поисковые отряды опубликовали в соцсетях ориентировку о его пропаже. Отмечается, что 11-летний ребёнок нуждается в медицинской помощи. На данный момент его местонахождение остаётся неизвестным.

Среди особых примет и обстоятельств выделяется, что в момент исчезновения у Николая с собой был велосипед с оранжевыми колёсами. Рост пропавшего мальчика около 135 сантиметров, у него среднее телосложение, светло-русые короткие волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения Николай был одет в серую куртку, тёмно-синие школьные штаны, чёрную шапку и чёрные резиновые сапоги.

Все, кто знает о том, где сейчас находится мальчик или видел его ранее, могут сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.