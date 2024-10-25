11-летний мальчик на велосипеде ушёл из дома и пропал в посёлке под Пермью

Среди особых примет и обстоятельств выделяется, что в момент исчезновения у Николая с собой был велосипед с оранжевыми колёсами. Рост пропавшего мальчика около 135 сантиметров, у него среднее телосложение, светло-русые короткие волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения Николай был одет в серую куртку, тёмно-синие школьные штаны, чёрную шапку и чёрные резиновые сапоги.