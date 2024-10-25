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Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Зиминском районе

Причиной могло стать короткое замыкание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Большеворонежский Зиминского района 24 октября загорелся жилой дом. Здание на две квартиры вспыхнул как спичка. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, огонь быстро охватил крышу и веранду.

— При тушении пожарные МЧС России обнаружили погибшего 69-летнего мужчину. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание на веранде, — поделились в ведомстве.

Чтобы потушить пламя на площади 39 квадратных метров, потребовалось привлечь 14 человек, шесть машин и добровольцев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительнице Братска и трем ее детям по наследству от мужа досталась квартира и долги.