Мужчина погиб на пожаре в жилом доме в Зиминском районе

В поселке Большеворонежский Зиминского района 24 октября загорелся жилой дом. Здание на две квартиры вспыхнул как спичка. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, огонь быстро охватил крышу и веранду.
— При тушении пожарные МЧС России обнаружили погибшего 69-летнего мужчину. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание на веранде, — поделились в ведомстве.
Чтобы потушить пламя на площади 39 квадратных метров, потребовалось привлечь 14 человек, шесть машин и добровольцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительнице Братска и трем ее детям по наследству от мужа досталась квартира и долги.