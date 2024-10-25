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Осудили за клевету: в Омской области мужчина пострадал за длинный язык

В Полтавском районе суд вынес решение за ложную информацию в социальных сетях.
Источник: Комсомольская правда

Мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе вынес решение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Полтавского района Омской области. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — клевета.

Юлия ПЫХАЛОВА.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2024 года мужчина, используя вымышленное имя, разместил в социальной сети ложные сведения о потерпевшем, обвинив его в оказании интимных услуг.

Сотрудники ОМВД России по Полтавскому району установили личность виновного. В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину. В порядке гражданского судопроизводства с него была взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ за совершение преступления. Приговор вступил в законную силу.