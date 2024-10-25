В Перми внезапно умерла пассажирка самолета из Москвы

Сегодня ночью, 25 октября, в Перми экстренно приземлился самолет, следовавший по маршруту Москва-Нижневартовск. Причиной вынужденной посадки воздушного судна стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в Пермском ЛО МВД России на транспорте.
Во время полета 77-летняя женщина потеряла сознание. По прилету в Пермь около 3.37 бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Но спасти пожилую женщину не удалось. Констатирована внезапная смерть, — пояснили в транспортной полиции. В ведомстве добавили, что криминальной составляющей нет.
Информацию об экстренной посадке самолета из-за состояния пассажирки также подтвердили в краевом Министерстве здравоохранения.
— Самолет совершил вынужденную посадку в связи с ухудшением состояния пассажирки. К сожалению, несмотря на усилия бригады скорой медицинской помощи, женщина 77 лет скончалась, — сообщили в пресс-службе Минздрава.