В Перми внезапно умерла пассажирка самолета из Москвы

Во время полета 77-летняя женщина потеряла сознание. По прилету в Пермь около 3.37 бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Но спасти пожилую женщину не удалось. Констатирована внезапная смерть, — пояснили в транспортной полиции. В ведомстве добавили, что криминальной составляющей нет.