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В Перми внезапно умерла пассажирка самолета из Москвы

Самолет совершил вынужденную посадку из-за ухудшения самочувствия 77-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 25 октября, в Перми экстренно приземлился самолет, следовавший по маршруту Москва-Нижневартовск. Причиной вынужденной посадки воздушного судна стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок. Об этом сообщили в Пермском ЛО МВД России на транспорте.

Во время полета 77-летняя женщина потеряла сознание. По прилету в Пермь около 3.37 бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Но спасти пожилую женщину не удалось. Констатирована внезапная смерть, — пояснили в транспортной полиции. В ведомстве добавили, что криминальной составляющей нет.

Информацию об экстренной посадке самолета из-за состояния пассажирки также подтвердили в краевом Министерстве здравоохранения.

— Самолет совершил вынужденную посадку в связи с ухудшением состояния пассажирки. К сожалению, несмотря на усилия бригады скорой медицинской помощи, женщина 77 лет скончалась, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

несчастный случай