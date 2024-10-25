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За кражу на полмиллиона рублей задержали жителя Хабаровска

Мужчина работал в транспортной компании.

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции задержали 38-летнего работника организации почтово-грузовых перевозок по подозрению в крупной краже. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Представитель компании сообщил в полицию, что со склада пропали стрейч-пленка и видеокарты. Ущерб составил около полумиллиона рублей.

«Подозреваемый признался, что с мая по декабрь прошлого года во время смен похищал содержимое коробок, предназначенных для отправки в Москву», — рассказали в транспортной полиции.

Мужчина присвоил около полутора тысяч рулонов стрейч-пленки и три коробки с видеокартами, которые он позже продал знакомым.