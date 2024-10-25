За кражу на полмиллиона рублей задержали жителя Хабаровска

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции задержали 38-летнего работника организации почтово-грузовых перевозок по подозрению в крупной краже. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Представитель компании сообщил в полицию, что со склада пропали стрейч-пленка и видеокарты. Ущерб составил около полумиллиона рублей.
«Подозреваемый признался, что с мая по декабрь прошлого года во время смен похищал содержимое коробок, предназначенных для отправки в Москву», — рассказали в транспортной полиции.
Мужчина присвоил около полутора тысяч рулонов стрейч-пленки и три коробки с видеокартами, которые он позже продал знакомым.