Вооружен табельным, до сих пор не найден: Что известно на утро 25 октября о мяснике, напавшем на полицейского в Краснодаре

В ночь на 24 октября на улице Лузана в Краснодаре было громко. На сотрудников ППС напали двое приезжих. Патрульные объезжали территорию и остановились возле подозрительных мужчин, которые, предварительно, искали наркотики возле гаражей. Но гости попытались бежать, а при задержании набросились на стражей порядка. Одного удалось скрутить. А второй, по словам очевидцев, схватил кирпич и стал избивал младшего лейтенанта, пока тот не перестал двигаться. Затем забрал у него табельное оружие с полным магазином патронов, телефон и дал деру.
В Краснодаре сразу же объявили план «Перехват». В городе закрыли все въезды и выезды. Личность налетчика была оперативно установлена. Им оказался 33-летний Марат Абдюшев родом из Уфы. На Урале он занимался забоем рогатого скота.
Абдюшев был судим за мошенничество по семи эпизодам. И все дело в говядине. Он скупал скот у людей, но в какой-то момент перестал за него платить. В итоге семь пострадавших от его действий подали заявление в полицию. Когда был суд, он полностью признал вину и погасил ущерб. Марат отделался обязательными работами. А потом уехал в Краснодар, где напал на полицейского. Теперь за побег из-под надзора, насилие в отношении представителя власти и грабеж табельного оружия ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Сотрудник ППС в настоящее вреся с тяжелыми травмами находится в больнице. У него перелом носа, костей черепа, сотрясение мозга, травмы лица. Он находится под постоянным наблюдением врачей.
А Марата Абдюшева до сих пор ищут. Накануне из-за перекрытия дорог Краснодар стал в 10-бальных пробках. Многие добирались домой после работы по три часа.
«Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — сообщили «КП» — Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю утром 25 октября.
Телефон полицейского нашли недалеко от места преступления, на улице Стахановской. Мясник его выбросил, когда убегал. Скорее всего, решил, что по мобильнику его смогут быстро отследить.
Ранее сообщалось, что глава СК России Бастрыкин запросил подробности нападения на полицейского в Краснодаре. Улицы Краснодара вместе с полицией патрулируют бойцы ОМОНа.