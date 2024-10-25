Вооружен табельным, до сих пор не найден: Что известно на утро 25 октября о мяснике, напавшем на полицейского в Краснодаре

Абдюшев был судим за мошенничество по семи эпизодам. И все дело в говядине. Он скупал скот у людей, но в какой-то момент перестал за него платить. В итоге семь пострадавших от его действий подали заявление в полицию. Когда был суд, он полностью признал вину и погасил ущерб. Марат отделался обязательными работами. А потом уехал в Краснодар, где напал на полицейского. Теперь за побег из-под надзора, насилие в отношении представителя власти и грабеж табельного оружия ему грозит до 20 лет тюрьмы.