Нетрезвая водитель врезалась в два авто на парковке в Ангарске

В Ангарске нетрезвая водитель японской иномарки врезалась в два припаркованных автомобиля. Авария произошла 24 октября около шести вечера на пересечении улиц Ворошилова и Коминтерна. У 32-летней женщины не было даже водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.