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Нетрезвая водитель врезалась в два авто на парковке в Ангарске

Авария произошла 24 октября на пересечении улиц Ворошилова и Коминтерна.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске нетрезвая водитель японской иномарки врезалась в два припаркованных автомобиля. Авария произошла 24 октября около шести вечера на пересечении улиц Ворошилова и Коминтерна. У 32-летней женщины не было даже водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

— Проезжая перекресток, женщина не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованными Honda Fit и Skoda Rapid. В результате происшествия никто не пострадал, владельцам транспортных средств причинен материальный ущерб, — поделились инспекторы.

Женщина прошла процедуру освидетельствования, которая подтвердила, что она пьяна. В СМИ распространяется информация о том, что в салоне мог находиться ребенок. В пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области это не подтвердили.